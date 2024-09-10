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ຂ່າວສານ

ທ່​ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທາ​ບໍ​ດີ ໂມ​ຊຳ​ບິກ Filipe Jacinto Nyusi ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານ ປະທານາທາບໍດີ ໂມຊຳບິກ Filipe Jacinto Nyusi ຢ່າງເປັນທາງການ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທາບໍດີ ໂມຊຳບິກ Filipe Jacinto Nyusi ຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: TTVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ໂມຊຳບິກ Filipe Jacinto Nyusi ແລະ ພັນລະນາ ໄດ້ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 10 ກັນຍາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານ ປະທານາທາບໍດີ ໂມຊຳບິກ Filipe Jacinto Nyusi ຢ່າງເປັນທາງການ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ Filipe Jacinto Nyusi ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສອງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິຈາລະນາບັນດາທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ການນຳສອງທ່ານກໍ່ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບ.

ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ປະເທດນີ້ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຂອງບັ້ນການທະຫານຢູ່ເຂດກາຊາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງລັດຖະບານ ອິດສະລາແອັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ເນັ້ນໜັກວ່າ ໜ້າທີ່ຂອງວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ແມ່ນ “ມານະພະຍາຍາມບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງສົງຄາມ”, ລວມມີ “ລົບລ້າງ ຮາມາດສ, ປ່ອຍຕົວປະກັນໝົດທຸກຄົນກັບຄືນເມືອປະເທດ, ຮັບປະກັນວ່າ ເຂດ ກາຊາ ຈະບໍ່ກາຍເປັນໄພນາບຂູ່ຂອງອິດສະລາແອັນ ໃນອະນາຄົດ”, ກໍ່ຄື “ພາປະຊາຊົນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ກັບເມືອເຮືອນຢ່າງປອດໄພ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຕາມພິທີການສູງສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.
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