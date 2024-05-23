ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍການຕໍ່ໄຟຟ້າສຳລັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kv ວົງຈອນ 3 ກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 ກິໂລວັດ ວົງຈອນ 3 ໂຝໂນຍ (ຮຶງອຽນ) - ກວ໋າງແຈກ (ກວ໋າງບິ່ງ); ສະພາບການ, ຄວາມສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າໃນຊຸມເດືອນຈຸດສູງ ປີ 2024, 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຜັງໄຟຟ້າ VIII. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ.
ຕາມກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ, ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 ກິໂລວັດ ວົງຈອນ 3 ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບຸກເບີກໜ້າພຽງສຳເລັດແລ້ວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໂຄງການນີ້ຢ່າງສູງ ເພື່ອນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ.