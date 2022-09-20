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ຂ່າວສານ

ທ່າ​ນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານຊາ​ປະ​ມະ​ກິດ​ສົບ​ຂອງ​ພະ​ລາ​ຊີ​ນີ ອັງ​ກິດ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມງານຊາປະມະກິດສົບຂອງພະລາຊີນີ ສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ Elizabeth II.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມງານຊາປະມະກິດສົບຂອງພະລາຊີນີ ສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ  Elizabeth II. 

    

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຂຽນໃສ່ປຶ້ມໄຫວ້ອາໄລ

ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານຊາປະມະກິດສົບຂອງພະລາຊີນີ ສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ  Elizabeth II ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ ລອນດອນ, ສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ທີ 19 ກັນ​ຍາ, ຫວຽດ​ນາມ ຢັ​້ງ​ຢືນ​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19 ລາຍ​ໃໝ່ 1.778 ຄົນ

ວັນ​ທີ 19 ກັນ​ຍາ, ຫວຽດ​ນາມ ຢັ​້ງ​ຢືນ​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19 ລາຍ​ໃໝ່ 1.778 ຄົນ

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດ 11.460.227 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.
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