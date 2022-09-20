ຂ່າວສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມງານຊາປະມະກິດສົບຂອງພະລາຊີນີ ອັງກິດ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມງານຊາປະມະກິດສົບຂອງພະລາຊີນີ ສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ Elizabeth II.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຂຽນໃສ່ປຶ້ມໄຫວ້ອາໄລ
ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານຊາປະມະກິດສົບຂອງພະລາຊີນີ ສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ Elizabeth II ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ ລອນດອນ, ສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)