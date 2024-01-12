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ຂ່າວສານ

ທ່າ​ນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 2, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ຜ່ານນັ້ນ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງມາໃນຕະຫຼອດເກືອບ 70 ປີ ຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo (ພາບ: AFP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະ ເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 2, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ຜ່ານນັ້ນ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງມາໃນຕະຫຼອດເກືອບ 70 ປີ ຜ່ານມາ.  ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ການນຳສອງຝ່າຍຈະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຊຸກຍູ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຜະລິດລົດໄຟຟ້າ, ກະສິກຳທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສົມທົບກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດ​ນາມ ໜູນຊ່ວຍ​ ລາວ ສ້າງ​ແຜນຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ປີ 2024

ຫວຽດ​ນາມ ໜູນຊ່ວຍ​ ລາວ ສ້າງ​ແຜນຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ປີ 2024

ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະຫັດອິນເຕີເນັດປະເທດ .la (ດ໋ອດລາ) ລວມມີນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງ, ຮູບແບບຄຸ້ມຄອງ, ການຮ່ວມມືແບບ Registry – Registry, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳແມ່ນແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຄ້າອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ລັດຖະບານອີເລັກໂຕນິກຢູ່ລາວ.
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