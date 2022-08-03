ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Men Sam An: ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນຊົ່ວກາລະນານ
ວັນທີ 1 ສິງຫາ, ຢູ່ ພະນົມເປັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ແທນສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໂດຍທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນປະຕິບັດງານ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ນຳໜ້າ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມຢູ່ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Men Sam An ຢັ້ງຢືນວ່າ: ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຍາມໃດກໍ່ຈາລຶກການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກຮົບອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຮ່ວມມືກັບກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ໂຄ່ນລົ້ມລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດ ຂະແມແດງ ປີ 1979. ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແມ່ນ ອ້າຍນ້ອງ, ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ຮ່ວມແມ່ນ້ຳຂອງ. ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ສອງຊາດຈະຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດການ, ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. ສອງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນຜ່ານຜາບັນດາບັ້ນຕໍ່ສູ້ເພື່ອແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ ແລະ ສັນຕິພາບ. ສາຍພົວພັນນີ້ ພວມນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ພິເສດໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ ເມື່ອສອງປະເທດລ້ວນແຕ່ມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍາດໄດ້ຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ພ້ອມກັບກຳປູເຈຍ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງສອງຊາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.