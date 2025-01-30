Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ ກາດ​ລ໊າຍ ຕ້ອນ​ຮັບ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸ​ກ​ສິນ​ຄ້າ 7 ລຳ ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ສົ່ງ​ທ້າຍ​ປີ​ເກົ່າ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປີ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເສັງ 2025

ທ່າກ່ຳປັ່ນ - ກາດລ໊າຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບກ່ຳປັ່ນຕູ້ຄອນແທນເນີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລວມປະລິມານສິນຄ້າຄຽນຖ່າຍເກືອບ 140.000 ໂຕນ.
ບັນດາຜູ້ແທນດຳເນີນພິທີຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຕ້ອນຮັບກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມັງກອນ, ກົງກັບວັນທີ 29 ເດືອນຈຽງ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ ເຕິນກ໋າງໄຊງ່ອນ (ເຫຼົ່າທັບທະຫານເຮືອ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຕ້ອນຮັບກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025 ຢູ່ ທ່າກ່ຳປັ່ນ ເຕິນກ໋າງ - ກາດລ໊າຍ, ເຊິ່ງເປັນທ່າກ່ຳປັ່ນຕູ້ຄອນແທັນເນີໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ.

ທ່າກ່ຳປັ່ນ - ກາດລ໊າຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບກ່ຳປັ່ນຕູ້ຄອນແທນເນີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລວມປະລິມານສິນຄ້າຄຽນຖ່າຍເກືອບ 140.000 ໂຕນ. ຕູ້ຄອນແທນເນີທຳອິດ ແມ່ນບັນຈຸເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕນິກ ແຕ່ ຫວຽດນາມ ໄປ Shekou, Dalian, Ningbo (ຈີນ). ນີ້ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ປະກອບສ່ວນນຳຂະແໜງສົ່ງອອກຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ບັນລຸວົງເງິນກວ່າ 46 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top