ຂ່າວສານ
ທ່າກ່ຳປັ່ນ ກາດລ໊າຍ ຕ້ອນຮັບກ່ຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ 7 ລຳ ໃນຄ່ຳຄືນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີມະເສັງ 2025
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມັງກອນ, ກົງກັບວັນທີ 29 ເດືອນຈຽງ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ ເຕິນກ໋າງໄຊງ່ອນ (ເຫຼົ່າທັບທະຫານເຮືອ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງຕ້ອນຮັບກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025 ຢູ່ ທ່າກ່ຳປັ່ນ ເຕິນກ໋າງ - ກາດລ໊າຍ, ເຊິ່ງເປັນທ່າກ່ຳປັ່ນຕູ້ຄອນແທັນເນີໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ.
ທ່າກ່ຳປັ່ນ - ກາດລ໊າຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບກ່ຳປັ່ນຕູ້ຄອນແທນເນີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລວມປະລິມານສິນຄ້າຄຽນຖ່າຍເກືອບ 140.000 ໂຕນ. ຕູ້ຄອນແທນເນີທຳອິດ ແມ່ນບັນຈຸເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕນິກ ແຕ່ ຫວຽດນາມ ໄປ Shekou, Dalian, Ningbo (ຈີນ). ນີ້ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ປະກອບສ່ວນນຳຂະແໜງສົ່ງອອກຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ບັນລຸວົງເງິນກວ່າ 46 ຕື້ USD.