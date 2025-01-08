Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ Trump ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ເປັນ​ຜູ້​ຊະ​ນະ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2024 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ທ່ານ Trump ຈະຈັດພິທີສະຫຼອງໄຊຊະນະ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໜຶ່ງວັນ ຈະຈັດພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 6 ມັງກອນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາສູງ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລວມເພື່ອນັບບັດ ແລະ ຢັ້ງຢືນທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສະດວກ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກລັດຖະສະພາທ່ານໃດຄັດຄ້ານໝາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ. ພາຍຫຼັງຜົນການນັບບັດຢູ່ແຕ່ລະລັດໄດ້ຮັບການປະກາດແລ້ວ, ທ່ານ ນາງ Kamala Harris ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທັງເປັນປະທານສະພາສູງ ຖະແຫຼງວ່າ:

“ຍອດຈຳນວນບັດຂອງຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ມີທັງໝົດ 538 ບັດ. ເລື່ອງປະທານສະພາສູງປະກາດຈຳນວນບັດເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ໄດ້ຮັບຖືວ່າເປັນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍອາຍຸການເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2025.”

ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເອີ້ນວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກຄະຕິທຳເຮັດໃຫ້ປະເທດ ອາເມລິກາ ກັບມາຍິ່ງໃຫຍ່ຄືນໃໝ່. ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ທ່ານ Trump ຈະຈັດພິທີສະຫຼອງໄຊຊະນະ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໜຶ່ງວັນ ຈະຈັດພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top