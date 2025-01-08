ຂ່າວສານ
ທ່ານ Trump ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນຜູ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປີ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການ
ວັນທີ 6 ມັງກອນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາສູງ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລວມເພື່ອນັບບັດ ແລະ ຢັ້ງຢືນທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສະດວກ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກລັດຖະສະພາທ່ານໃດຄັດຄ້ານໝາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ. ພາຍຫຼັງຜົນການນັບບັດຢູ່ແຕ່ລະລັດໄດ້ຮັບການປະກາດແລ້ວ, ທ່ານ ນາງ Kamala Harris ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທັງເປັນປະທານສະພາສູງ ຖະແຫຼງວ່າ:
“ຍອດຈຳນວນບັດຂອງຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ມີທັງໝົດ 538 ບັດ. ເລື່ອງປະທານສະພາສູງປະກາດຈຳນວນບັດເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ໄດ້ຮັບຖືວ່າເປັນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍອາຍຸການເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2025.”
ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເອີ້ນວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກຄະຕິທຳເຮັດໃຫ້ປະເທດ ອາເມລິກາ ກັບມາຍິ່ງໃຫຍ່ຄືນໃໝ່. ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ທ່ານ Trump ຈະຈັດພິທີສະຫຼອງໄຊຊະນະ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໜຶ່ງວັນ ຈະຈັດພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.