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ຂ່າວສານ

ທ່ານ Trump ຈ​ະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Biden ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການມອ​ບ​-ຮັບ​ໜ້າທີ່ວຽກງານ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ທຳນຽບຂາວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການພົບປະເພື່ອແນໃສ່ມອບ-ຮັບສິດອຳນາດສັນຕິພາບ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden  ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີຜູ້ຊະນະ Donald Trump ຈະພົບປະກັນຢູ່ທຳນຽບຂາວ (ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ) ໃນມື້ວັນພຸດອາທິດໜ້າ. ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ທຳນຽບຂາວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການພົບປະເພື່ອແນໃສ່ມອບ-ຮັບສິດອຳນາດສັນຕິພາບ.

        ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຫາກໍ່ເຊີນທ່ານ Donald Trump  ເຂົ້າທຳນຽບຂາວ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຖັນແຖວຂອງຕົນສົມທົບກັບຖັນແຖວຂອງທ່ານ Donald Trump   ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ໄດ້ດຳເນີນເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ວິວັດການມອບ - ຮັບນີ້ ຈະດຳເນີນແຕ່ນີ້ຮອດເວລາທ່ານ Donald Trump  ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2025 ແລະ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ທີ 47 ຂອງ ອາເມລິກາ ຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ລາວ

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ລາວ

ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອພ້ອມກັນຫວນຄືນມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມທັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກຳລັງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ໃນພາລະກິດປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
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