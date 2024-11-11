ຂ່າວສານ
ທ່ານ Trump ຈະພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden ໃນອາທິດໜ້າເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ວຽກງານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີຜູ້ຊະນະ Donald Trump ຈະພົບປະກັນຢູ່ທຳນຽບຂາວ (ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ) ໃນມື້ວັນພຸດອາທິດໜ້າ. ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ທຳນຽບຂາວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການພົບປະເພື່ອແນໃສ່ມອບ-ຮັບສິດອຳນາດສັນຕິພາບ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຫາກໍ່ເຊີນທ່ານ Donald Trump ເຂົ້າທຳນຽບຂາວ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຖັນແຖວຂອງຕົນສົມທົບກັບຖັນແຖວຂອງທ່ານ Donald Trump ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ໄດ້ດຳເນີນເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ວິວັດການມອບ - ຮັບນີ້ ຈະດຳເນີນແຕ່ນີ້ຮອດເວລາທ່ານ Donald Trump ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2025 ແລະ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ທີ 47 ຂອງ ອາເມລິກາ ຢ່າງເປັນທາງການ.