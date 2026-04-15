ຂ່າວສານ
ທ່ານ Robert Fico ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ. ສະໂລວາກີ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ນອກຈາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະສອງຝ່າຍ, ການສົນທະນາກັບການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Robert Fico ຍັງໄດ້ເຂົ້າສຸສານວາງພວງມາລາອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວະລີ ບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ທີ່ຖະໜົນ ບັກເຊີນ (ຮ່າໂນ້ຍ).
ໃນການພົບປະຄັ້ງຕ່າງໆ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ, ເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ອຸດສາຫະກຳ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI). ສອງຝ່າຍກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ເຄົາລົບກົດບັດ ສປຊ ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການພົວພັນສາກົນ; ຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານການເຈລະຈາ, ການຮ່ວມມື ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.