ຂ່າວສານ
ທ່ານ Mikhail Mitshustin ສືບຕໍ່ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ
ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສະພາຕ່ຳ ລັດເຊຍ ໄດ້ປ່ອນບັດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Mikhail Mishustin ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຕາມການສະເໜີເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin. ທ່ານ Mikhail Mishustin ຊີ້ແຈ້ງ 6 ຂົງເຂດເຊິ່ງ ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຈະສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ. ນັ້ນແມ່ນ: ປັບປຸງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ຮັບປະກັນລິຂະສິດເຕັກໂນໂລຢີ; ຫັນປ່ຽນເຕັກນິກດີຈີຕອນ; ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີລູກນ້ອຍ; ປົວແປງສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນ; ພັດທະນາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາເຂດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ລົງເຊັນດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Mikhail Mishustin ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.