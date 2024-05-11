Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ Mikhail Mitshustin ສື​ບ​ຕໍ່​ເປັນ​ນາຍ​ົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ລົງເຊັນດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Mikhail Mishustin ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ ສະພາຕ່ຳ (ພາບ: Ria Novosti)

ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສະພາຕ່ຳ ລັດເຊຍ ໄດ້ປ່ອນບັດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Mikhail Mishustin ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຕາມການສະເໜີເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin. ທ່ານ Mikhail Mishustin ຊີ້ແຈ້ງ 6 ຂົງເຂດເຊິ່ງ ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຈະສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ. ນັ້ນແມ່ນ: ປັບປຸງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ຮັບປະກັນລິຂະສິດເຕັກໂນໂລຢີ; ຫັນປ່ຽນເຕັກນິກດີຈີຕອນ; ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີລູກນ້ອຍ; ປົວແປງສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນ; ພັດທະນາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາເຂດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ລົງເຊັນດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Mikhail Mishustin ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ແທດຈິງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອັງກິດ ບົນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະສານງານການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອັງກິດ, ໄລຍະ 2024 – 2027.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top