ຂ່າວສານ
ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Giuseppe Sala ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Milan
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຖືການຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນກັບ ອີຕາລີ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເປັນສຳຄັນ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປສູ່ບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການນຳນະຄອນຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Milan ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ Milan ມີທ່າແຮງ, ເຊັ່ນ: ການເງິນ - ທະນາຄານ, ແຟຊັນ, ການສຶກສາ, ການບໍລິການ; ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວ…
ສ່ວນທ່ານ Giuseppe Sala ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Milan ຢັ້ງຢືນວ່າ ນະຄອນ Milan ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ມີນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃນບັນດາຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟຕົວເມືອງ, ແຟຊັນ, ການສຶກສາ, ການບໍລິການ (ການຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນ), ພະລັງງານ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ…, ກໍຄືດຶງດູດຊາວ ຫວຽດນາມ ມາດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ Milan ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.