Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງການ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນ 2 ມື້ເຮັດວຽກ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີ 20 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
ທ່ານ ເຈິ່ນ​ເກິມ​ຕູ, ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສິ້​ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ.ລາວ​ ແລະ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳ​ປູ​ເຈຍ (ພາບ: TTXVN)

ຕອຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງກັບເມືອຮອດ ຮ່າໂນ້ຍສິ້ສຸດການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສປ.ລາວ​ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັທາງການແຕ່ວັນທີ 09  10 ເມສາຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງກຳມະການກົມການເມືອງຜູ້ປະຈຳການຄະເລຂາທິການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ທ່ານ Samdech Say Chhum, ຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ປະຈຳການຄະນະປະຈຳ​​ສູນກາງພັປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ.

ໃນ ມື້ເຮັດວຽກທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະູ້ແທຂັ້ນສູງ​ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີ 20 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບການນຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານໃນນັ້ນເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຈຸດສຸມແມ່ນນຳການພົວພັນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກແທດຈິງຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ກໍ່ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານທີ່ພິທີມອບ-ຮັບເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກັບຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບແຂວງ​​ເຂດຊາຍແດນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີຣານ ສືບຕໍ່ຢ້ຳຄືນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີ ລີບັງ ໃນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ

ອີຣານ ສືບຕໍ່ຢ້ຳຄືນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີ ລີບັງ ໃນຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ

ຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວເຊິ່ງທ່ານ Baqer Qalibaf, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາ ອີຣານ ຍົກອອກມາໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາ, ລົງໃນສື່ສັງຄົມ X
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top