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ຂ່າວສານ

ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ

ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ປັກກິ່ງ ຍາມໃດກໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນ ຈີນ -ອາເມລິກາ
ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ .(ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 17 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານເອງ ຫາກໍ່ດຳເນີນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ໃນວັນດຽວກັນ.

ເມື່ອປະກາດທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Truth Social, ທ່ານ D.Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາລວມມີ: ການດຸນດຽງການຄ້າ, ທາດ fentanyl, TikTok ແລະ ຫລາຍບັນຫາອື່ນອີກ. ການນຳສອງທ່ານ ເຫັນດີ ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ອາດຈະເຮັດໄດ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກກາຍເປັນສັນຕິພາບ ແລະ ປອດໄພກວ່າ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ປັກກິ່ງ ຍາມໃດກໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ຕາມບັນດາຫລັກການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ພ້ອມກັນດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຮັບໄຊຊະນະ. ປັກກິ່ງ ກໍຢືນຢັນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະບານໃຫມ່ຂອງ ອາເມລິກາ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ປອດໃສ, ຍືນຍົງ, ຊອກຫາເສັ້ນທາງອັນຖືກຕ້ອງເພ່ືອໃຫ້ສອງປະເທດປ່ອງດອງກັນໃນໄລຍະໃຫມ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄອບ​ຄົວ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຄອບ​ຄົວ​ທຸກ​ຍາ, ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກໄດ້​ຮັບ​ບຸ​ນ​ເຕັດ​ຢາງ​ອົບ​ອຸ່ນ

ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄອບ​ຄົວ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຄອບ​ຄົວ​ທຸກ​ຍາ, ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກໄດ້​ຮັບ​ບຸ​ນ​ເຕັດ​ຢາງ​ອົບ​ອຸ່ນ

ກ່ອນລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວໃນເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວໃກ້ຂັ້ນທຸກຍາກ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ, ທຸກຄອບຄົວລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ.
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