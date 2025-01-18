ຂ່າວສານ
ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ
ວັນທີ 17 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານເອງ ຫາກໍ່ດຳເນີນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ໃນວັນດຽວກັນ.
ເມື່ອປະກາດທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Truth Social, ທ່ານ D.Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາລວມມີ: ການດຸນດຽງການຄ້າ, ທາດ fentanyl, TikTok ແລະ ຫລາຍບັນຫາອື່ນອີກ. ການນຳສອງທ່ານ ເຫັນດີ ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ອາດຈະເຮັດໄດ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກກາຍເປັນສັນຕິພາບ ແລະ ປອດໄພກວ່າ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ປັກກິ່ງ ຍາມໃດກໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ຕາມບັນດາຫລັກການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ພ້ອມກັນດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຮັບໄຊຊະນະ. ປັກກິ່ງ ກໍຢືນຢັນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະບານໃຫມ່ຂອງ ອາເມລິກາ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ປອດໃສ, ຍືນຍົງ, ຊອກຫາເສັ້ນທາງອັນຖືກຕ້ອງເພ່ືອໃຫ້ສອງປະເທດປ່ອງດອງກັນໃນໄລຍະໃຫມ່.