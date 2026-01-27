ຂ່າວສານ
ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ເຂົ້າສຸສານໄຫວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ໄປວາງພວງມາລາອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ອະນຸສາວະລີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.
ເລື່ອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ - ເຊິ່ງເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ທ່ານຢ້ຽມຢາມໃນຖານະເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະໄໝໃໝ່ຂອງແຕ່ລະພັກປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມນັ້ນ, ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເປັນພິເສດຂອງພັກ, ລັດລາວ ແລະ ສ່ວນຕົວສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຕໍ່ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ປະກອບສ່ວນນຳສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່; ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃນການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ./.