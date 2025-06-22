ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄປສຳຫຼວດເຂດ ຈອງບົກ
ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດແຂວງ ອຸບອນ ຣາດຈະທານີ ເພື່ອແນໃສ່ລະດົມກຳລັງໃຈນັກຮົບ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບຄວາມສະຫງົບປອດໄພເຂດຊາຍແດນ ຈອງບົກ ລະຫວ່າງ ໄທ-ກຳປູເຈຍ ຊື່ງແມ່ນແຫ່ງເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງກຳລັງສອງປະເທດໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
ຢູ່ຖານທີ່ໝັ້ນສູ້ຮົບ ມໍລຣະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ໄດ້ພົບປະກັບກຳລັງຮັບຜິດຊອບໜ້າທິ່ພິເສດ ສຸຣານະຣາ ລະດົມກຳລັງໃຈທະຫານ ແລະ ຢັງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ໄທ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະອອກແຮງໜູນຊ່ວຍກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ເນັ້ນນັກວ່າ ກອງທັບແມ່ນເຄື່ອງກຳບັງຂອງຊາດ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນເຄື່ອງກຳບັງນີ້ຢ່າງແຮງ ທັງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ.