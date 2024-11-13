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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ Donald Trump ຜູ້ຊະ​ນະ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໂຕເລິມ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Donald Trump ຜູ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Donald Trump (ພາບ: TTXVN)

ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊົມເຊີຍທ່ານ Donald Trump ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ 47 ຂອງ ອາເມລິກາ; ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ Donald Trump ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຍາວນານ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍແລກປ່ຽນກັບທ່ານ Donald Trump ກ່ຽວກັບບາງທິດທາງໃຫຍ່ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ສອງປະເທດມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ.

        ທ່ານ Donald Trump ຜູ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການຖືການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງເຕື້ອງເຖິງບາງຂົງເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກຊຸກຍູ້. ທ່ານກໍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ເຊີນທ່ານ Donald Trump ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ອີກຄັ້ງ. ທ່ານ Donald Trump ກໍຮັບປາກດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ແລະ ເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ການຢ້ຽມຢາມມີລັກສະນະແບບສັນຍາລັກ ເມື່ອທ່ານ Starmer ກາຍເປັນການນຳ ອັງກິດ ຄົນທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການສະເຫລີມສະຫລອງລະດັບຊາດຂອງ ຝລັ່ງ ນັບແຕ່ເມື່ອອາຍຸການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Winston Churchill ໃນປີ 1944.
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