ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Donald Trump ຜູ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ
ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊົມເຊີຍທ່ານ Donald Trump ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ 47 ຂອງ ອາເມລິກາ; ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ Donald Trump ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຍາວນານ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍແລກປ່ຽນກັບທ່ານ Donald Trump ກ່ຽວກັບບາງທິດທາງໃຫຍ່ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ສອງປະເທດມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ທ່ານ Donald Trump ຜູ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການຖືການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງເຕື້ອງເຖິງບາງຂົງເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກຊຸກຍູ້. ທ່ານກໍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ເຊີນທ່ານ Donald Trump ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ອີກຄັ້ງ. ທ່ານ Donald Trump ກໍຮັບປາກດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ແລະ ເຊີນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ.