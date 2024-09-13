ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ (10 – 13/09).
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກ “ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ-ລາວ”
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຂອງພັກ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ໝູ່ຄະນະ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ປຊຊ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີເສັ້ນຊາຍແດນຮ່ວມກັນ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນອັນດີງາມຂອງການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດປີ 2024, ແມ່ນຂີດໝາຍໃນປະຫວັດສາດການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ລາວ ພັດມະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງ ປຊຊ ສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.