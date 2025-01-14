Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ້, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ລາວ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດສອງປະເທດ, ທ່ານຢັ້ງຢືນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບລາງ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ, ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບລາງ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ນຳໜ້າ ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດສອງປະເທດ,  ທ່ານຢັ້ງຢືນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສອງກະຊວງ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ, ບົດຮຽນປະສົບກັບການປະຕິບັດງານ, ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ສົມທົບກັນຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທຳລາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຜັນແປຂອງສັນຕິພາບ, ການສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໂຄ່ມລົ້ມ, ສະກັດກັ້ນປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ວິໄຊ ຫຼ້າຄຳພອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ, ຊວ່ຍເຫຼືອອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນເຊິ່ງຫວຽດນາມ ສະຫງວນໃຫ້ລາວນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໃນນັ້ນມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ແລະ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ (AIPA) ໃນປີຜ່ານມາ, ທ່ານຢັ້ງຢືນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມໃນທຸກສະພາບການຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin. ທ່ານກໍແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top