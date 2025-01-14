ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ, ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບລາງ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ນຳໜ້າ ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດສອງປະເທດ, ທ່ານຢັ້ງຢືນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສອງກະຊວງ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ, ບົດຮຽນປະສົບກັບການປະຕິບັດງານ, ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ສົມທົບກັນຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທຳລາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຜັນແປຂອງສັນຕິພາບ, ການສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໂຄ່ມລົ້ມ, ສະກັດກັ້ນປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.