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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການກວດ​ກາ ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພັກ, ລັດ ຈະຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດໃຫຍ່, ຍຸດທະສາດທີ່ມີລັກສະນະປະຕິວັດ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ປະເທດພັດທະນາ.

 

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບອົງການກວດກາ ລັດຖະບານ (ພາບ: thanhtra.com.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອົງການກວດກາ ລັດຖະບານ. ໂດຍຮັບຮູ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ທົ່ວຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕ້ອນຮັບປະຊາຊົນ, ແກ້ໄຂໃບຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພັກ, ລັດ ຈະຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດໃຫຍ່, ຍຸດທະສາດທີ່ມີລັກສະນະປະຕິວັດ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ປະເທດພັດທະນາ, ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງຂະແໜງກວດກາສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຕໍ່ສູ້, ປັບໄມລົງໂທດບັນດາເປົ້າໝາຍສວຍໃຊ້ການຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງເພື່ອກໍ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍ, ທຳລາຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕໍ່ສູ້ຕ້ານກົນອຸບາຍຂອງບັນດາກຳລັງປໍລະປັກ, ປະຕິການ, ການສວຍໃຊ້ ການຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ ເພື່ອຕ້ານພັກ, ລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.     

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ແຂວງ ດຽນ​ບຽນ ແລະ ສ.ຝລັ່ງ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ແຂວງ ດຽນ​ບຽນ ແລະ ສ.ຝລັ່ງ

ໃນການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງບາງໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນບໍລິເວນແຂວງດຽນບຽນ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດາອົງການລັດຖະບານຝລັ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຄືວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິກຳ.
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