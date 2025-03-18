ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບອົງການກວດກາ ລັດຖະບານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອົງການກວດກາ ລັດຖະບານ. ໂດຍຮັບຮູ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ທົ່ວຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕ້ອນຮັບປະຊາຊົນ, ແກ້ໄຂໃບຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພັກ, ລັດ ຈະຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດໃຫຍ່, ຍຸດທະສາດທີ່ມີລັກສະນະປະຕິວັດ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ປະເທດພັດທະນາ, ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງຂະແໜງກວດກາສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຕໍ່ສູ້, ປັບໄມລົງໂທດບັນດາເປົ້າໝາຍສວຍໃຊ້ການຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງເພື່ອກໍ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍ, ທຳລາຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕໍ່ສູ້ຕ້ານກົນອຸບາຍຂອງບັນດາກຳລັງປໍລະປັກ, ປະຕິການ, ການສວຍໃຊ້ ການຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ ເພື່ອຕ້ານພັກ, ລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.