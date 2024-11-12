ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເອກະສານ ແລະ ອະນຸກຳມະການກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດ, ຄວາມໝາຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຕິດພັນກັບສະພາບການປະເທດຊາດພາຍຫຼັງ 40 ປີປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, 50 ປີປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນນ ທ້ອນໂຮມປະເທດເປັນເອກະພາບ (1975 - 2025), 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ, ປັດຈຸບັນແມ່ນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (1945 - 2025), 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກ (1930 - 2025), ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກ, ເປີດສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບື່ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃນຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາທັດສະນະເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດເປັນພື້ນຖານເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດສັງຄົມຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍວາງອອກ, ກໍ່ຄືແຫຼ່ງກຳລັງ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນແລະ ວິທີການປະຕິບັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຕື່ມອີກ 3 ວິທີການບຸກທະລຸຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພິເສດແມ່ນປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນເພື່ອປຸກລຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ເດັດດ່ຽວບໍ່ປະໃຫ້ກົນໄກ ຈຳກັດການພັດທະນາ.