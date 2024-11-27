ຂ່າວສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ 27/11/2024 ກ່ຽວກັບວຽກງານຈຸດສຸມເຊິ່ງທາງນະຄອນໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ນັ້ນແມ່ນວຽກງານວາງແຜນຜັງ, ຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຳບັດນ້ຳ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ສະເໜີທາງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການ ເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງຮ່າໂນ້ຍບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2024. ກ່ຽວກັບວຽກງານຈຸດສຸມເຊິ່ງທາງນະຄອນໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ນັ້ນແມ່ນວຽກງານວາງແຜນຜັງ, ຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຳບັດນ້ຳ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ສະເໜີທາງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າທາງນະຄອນກໍ່ຕ້ອງຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດພັດທະນາ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ. ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ທ່ານເລຂາການໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາຍູ້ແຮງ ແລະ ປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)