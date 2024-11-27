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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ກ່ຽວກັບວຽກງານຈຸດສຸມເຊິ່ງທາງນະຄອນໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ນັ້ນແມ່ນວຽກງານວາງແຜນຜັງ, ຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຳບັດນ້ຳ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ສະເໜີທາງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການ ເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງຮ່າໂນ້ຍບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2024. ກ່ຽວກັບວຽກງານຈຸດສຸມເຊິ່ງທາງນະຄອນໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ນັ້ນແມ່ນວຽກງານວາງແຜນຜັງ, ຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຳບັດນ້ຳ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ສະເໜີທາງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າທາງນະຄອນກໍ່ຕ້ອງຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດພັດທະນາ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ. ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ທ່ານເລຂາການໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາຍູ້ແຮງ ແລະ ປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
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