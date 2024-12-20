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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ​ໃຫ້​ປອດ​ໃສ, ໝັ້ນ​ຄົງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່

ໃນປີ 2024, ທົ່ວຂະແໜງກວດກາໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການປະກາດໃຊ້ຫຼາຍຂໍ້ກຳນົດສຳຄັນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຂອງພັກ ໃນປີ 2024 ທົ່ວປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ໃນປີ 2025. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຢັ້ງຢືນວ່າໃນປີ 2024, ທົ່ວຂະແໜງກວດກາໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການປະກາດໃຊ້ຫຼາຍຂໍ້ກຳນົດສຳຄັນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີວ່າ:

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນຕ້ານການກະທຳຜິດ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າງຄົບຊຸດ, ປັບໄໝບັນດາການລະເມີດຫຼັກການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ມີການລະເມີດຕ້ອງມີການສະຫຼຸບ ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ຍົກເວັ້ນເພີ່ມທະວີການກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນສະພາບການໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ຄະນະກຳມະການກວດກາທຸກຂັ້ນຕ້ອງສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກອົງການຂອງພັກ, ລັດເວົ້າລວມຢ່າງຮີບດ່ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ .
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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