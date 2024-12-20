ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ເພີ່ມທະວີການກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຂອງພັກ ໃນປີ 2024 ທົ່ວປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ໃນປີ 2025. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຢັ້ງຢືນວ່າໃນປີ 2024, ທົ່ວຂະແໜງກວດກາໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການປະກາດໃຊ້ຫຼາຍຂໍ້ກຳນົດສຳຄັນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີວ່າ:
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນຕ້ານການກະທຳຜິດ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າງຄົບຊຸດ, ປັບໄໝບັນດາການລະເມີດຫຼັກການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ມີການລະເມີດຕ້ອງມີການສະຫຼຸບ ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ຍົກເວັ້ນເພີ່ມທະວີການກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນສະພາບການໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ຄະນະກຳມະການກວດກາທຸກຂັ້ນຕ້ອງສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກອົງການຂອງພັກ, ລັດເວົ້າລວມຢ່າງຮີບດ່ວນ.