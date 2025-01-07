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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ການ​ນຳ​ຫລັກ​ແຫຼ່ງແຂວງ​ຢາ​ລາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ຢາລາຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIVຂອງພັກ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ສູ້ຊົນ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງແຂວງຢາລາຍບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ກ່ຽວກັບທິດທາງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຂວງຢາລາຍຕ້ອງພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ກວມລວມ ໂອຍອີ່ງໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານກະສິກຳທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂລໂນຢີສູງ, ອົງຄະທາດ, ຍືນຍົງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເນັ້ນໜັກວ່າ:

ທາງແຂວງຕ້ອງປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໂປງໃສ, ສະດວກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ; ຍູ້ແຮງການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ; ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດກຳລັງໜູນ, ເຂດວັດຖຸດິບ; ບັນດາສູນເສດຖະກິດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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