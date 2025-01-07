ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການນຳຫລັກແຫຼ່ງແຂວງຢາລາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ຢາລາຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIVຂອງພັກ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ສູ້ຊົນ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງແຂວງຢາລາຍບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ກ່ຽວກັບທິດທາງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຂວງຢາລາຍຕ້ອງພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ກວມລວມ ໂອຍອີ່ງໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານກະສິກຳທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂລໂນຢີສູງ, ອົງຄະທາດ, ຍືນຍົງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເນັ້ນໜັກວ່າ:
ທາງແຂວງຕ້ອງປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໂປງໃສ, ສະດວກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ; ຍູ້ແຮງການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ; ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດກຳລັງໜູນ, ເຂດວັດຖຸດິບ; ບັນດາສູນເສດຖະກິດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.