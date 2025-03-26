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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ອະ​ນຸ​​ກຳ​ມະ​ການ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ ພັກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ອະນຸຄະນະກຳມະການບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອພິຈາລະນາບາງເນື້ອໃນປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມຮ່າງທິດທາງວຽກງານບຸກຄະລາກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຕ້ອງສ້າງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ທີ່ມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກຳ, ບົດບາດຂອງການນຳພັກສຳລັບປະເທດຊາດໃນສັງກາດໃໝ່; ປະກອບສ່ວນນຳມາເຊິ່ງຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອະນຸກຳມະການບຸກຄະລາກອນ ໂດຍພືິ້ນຖານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບົດລາຍງານ, ໃບສະເໜີ ແລະ ຮ່າງທິດທາງວຽກງານບຸກຄະລາກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ໃນນັ້ນ, ກຳນົດທິດຈຳນວນ, ໂຄງປະກອບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການຊຸດທີ XIV; ຮັບປະກັນຄວາມຄົບຊຸດ, ຕິດພັນແໜ້ນແຟ້ນກັບການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການຊຸດທີ XIII ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການ, ກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນໃນລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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