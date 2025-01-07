ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍ ເຟືອກລອງ, ບິ່ງເຟືອກ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ມັງກອນ, ຢູ່ເທດສະບານ ເຟືອກລອງ, ແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍ ເຟືອກລອງ (06/01/1975-06/01/2025). ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ.
ຢູ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໄຊຊະນະເຟືອກລອງ ເມື່ອ50 ປີກ່ອນໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງຊົນຕັດສິນໃຈທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ນຳຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດສັນຕິພາບ, ເອກະລາບ, ເສລີພາບ. ປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນເທດສະບານເຟືອກລອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຍາມໃດກໍ່ຈາລຶກຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດານັກວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ, ຍອມເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທ່າໄດ້ປຽບຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
ຄ່ອຍໆຫັນເປັນອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນເທື່ອລະກ້າວ. ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເຖິງການສ້າງວັດທະນະທຳບິ່ງເຟືອກເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍສີສັນ, ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ, ຊາວບິ່ງເຟືອກທີ່ມີຄວາມປ່ອງດອງ, ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ມີລະບຽບວິໄນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊາດອຸດົມສົມບູນກ່ວາເກົ່າ.