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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ ເຟືອກ​ລອງ, ບິ່ງ​ເຟືອກ

ໄຊຊະນະເຟືອກລອງ ເມື່ອ50 ປີກ່ອນໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງຊົນຕັດສິນໃຈທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ນຳຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດສັນຕິພາບ, ເອກະລາບ, ເສລີພາບ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ມັງກອນ, ຢູ່ເທດສະບານ ເຟືອກລອງ, ແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍ ເຟືອກລອງ (06/01/1975-06/01/2025). ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ.

ຢູ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໄຊຊະນະເຟືອກລອງ ເມື່ອ50 ປີກ່ອນໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງຊົນຕັດສິນໃຈທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ນຳຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດສັນຕິພາບ, ເອກະລາບ, ເສລີພາບ. ປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ  ແລະ ປະຊາຊົນເທດສະບານເຟືອກລອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຍາມໃດກໍ່ຈາລຶກຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດານັກວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ, ຍອມເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທ່າໄດ້ປຽບຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

ຄ່ອຍໆຫັນເປັນອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນເທື່ອລະກ້າວ. ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເຖິງການສ້າງວັດທະນະທຳບິ່ງເຟືອກເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍສີສັນ, ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ, ຊາວບິ່ງເຟືອກທີ່ມີຄວາມປ່ອງດອງ, ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ມີລະບຽບວິໄນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊາດອຸດົມສົມບູນກ່ວາເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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