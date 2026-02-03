Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ຫຼຸບ, ມອບ​ລາງວັນ​ການ​ເສັງ “​ກ້າວ​ເດີນຢ່າງ​ໝັ້ນແກ່ນ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄັນ​ທຸງ​ຂອງ​ພັກ”

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຸບ ແລະ ມອບລາງວັນການເສັງສື່ມວນຊົນຂຽນກ່ຽວກັບພັກທີ່ມີກຽດສະຫງ່າ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່, ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ກ້າວເດີນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນພາຍໃຕ້ຄັນທຸງຂອງພັກ”, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 96 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 3 ກຸມພາ 1930 - ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2026), ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບລາງວັນ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ປຸກລະດົມແຕ່ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2025, ການເສັງດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນການດຳເນີນຊີວິດທາງດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ; ລະດົມກຳລັງໃຈ, ສ້າງບັນຍາກາດແຂ່ງຂັນຢ່າງຟົດຟື້ນ, ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ໃນກອງທັບປະຊາຊົນ.

ບັນດາການນຳຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກພ້ອມກັບນັກຂຽນຜູ້ຄວ້າໄດ້ລາງວັນ (ພາບ: TTXVN)

ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບບົດປະພັນເຂົ້າຮ່ວມການເສັງກວ່າ 8.000 ບົດ. ມີຫຼາຍບົດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ເຕັມໄປດ້ວຍລັກສະນະຕໍ່ສູ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄຸນນະທາດ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຜູ້ເຮັດວຽກງານສື່ມວນຊົນ - ບັນດານັກຮົບປະຈັນບານໃນແນວຮົບແນວຄິດ, ວັດທະນະທຳ ຢ່າງຈະແຈ້ງ; ຢັ້ງຢືນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງຂອງຜູ້ເຮັດວຽກງານສື່ມວນຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ມີ 116 ບົດປະພັນໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ ແລະ ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ 66 ນັກປະພັນ, ກຸ່ມນັກປະພັນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ, ລວມມີ: ລາງວັນ A 5 ລາງວັນ, ລາງວັນ B 11 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 25 ລາງວັນ ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍ 25 ລາງວັນ; ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ 10 ໝູ່ຄະນະທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປຸກລະດົມການເສັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
