Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການສຳ​ນັກ​ງານ​ພາຍຫຼັງ​ບຸນເຕັດຕ້ອງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ທັນ​ທີ, ບໍ່​ຂາດ​ວັກ​ຂາດ​ຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເສັງ 2025; ຊີ້ນຳບາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງສູນກາງພັກ, ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງມີການຕີລາຄາສັງລວມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ, ກຳລັງຊື້ໃນໂອກາດບຸນເຕັດຂອງປະຊາຊົນເພື່ອມີມາດຕະການບໍລິຫານການຜະລິດ, ກຳນົດທິດການຕະຫຼາດ, “ກະຕຸ້ນ” ການບໍລິໂພກອຸປະໂພກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ…  

ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃຫ້ກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ ກຸມພາ ນີ້ຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ; ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດມະຕິວ່າດ້ວຍບາດກ້າວບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ; ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ GDP ກວ່າ 8% ໃນປີ 2025 ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ສ້າງທ່ວງທ່າເພື່ອມີການເຕີບໂຕດ້ວຍສອງຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026 – 2030. ທຸກຂັ້ນ, ຂະແໜງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດແຕ່ຕົ້ນປີ, ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະໂຍບາຍພາສີຂອງ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ

ນະໂຍບາຍພາສີຂອງ ອາເມລິກາ ມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ບໍ່ວ່າຝ່າຍໃດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top