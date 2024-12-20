ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ຕ້ອງແມ່ນສະໝອງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານໃນປີນີ້, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ວຽກງານໃນປີໜ້າຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສະເໜີຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກຕ້ອງສູ້ຊົນຢ່າງແທດຈິງແມ່ນອົງການເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມສຳຄັນ, ຕ້ອງແມ່ນສະໝອງຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ໂດຍກົງແມ່ນ ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍສຳຄັນຂອງພັກ. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ຕ້ອງຕິດແທດ 3 ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນປີ 2025 ຂອງພັກ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບັນດາອົງການປະຕິບັດສຳເລັດການສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາການປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ການສະຫຼຸບນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໂດຍໄວ; ຕິດພັນກັບການສຳຫຼວດກວດຄືນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ພິຈາລະນາຍັງມີແຜນນະໂຍບາຍໃດຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອເປັນເສນາທິການປະຕິບັດໃນປີສຸດທ້າຍຂອງອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່.