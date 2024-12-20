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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫ້ອງວ່າ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ສະ​ໝອງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານໃນປີນີ້, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ວຽກງານໃນປີໜ້າຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານໃນປີນີ້, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ວຽກງານໃນປີໜ້າຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສະເໜີຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກຕ້ອງສູ້ຊົນຢ່າງແທດຈິງແມ່ນອົງການເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມສຳຄັນ, ຕ້ອງແມ່ນສະໝອງຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ໂດຍກົງແມ່ນ ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍສຳຄັນຂອງພັກ. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ຕ້ອງຕິດແທດ 3 ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນປີ 2025 ຂອງພັກ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບັນດາອົງການປະຕິບັດສຳເລັດການສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາການປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ການສະຫຼຸບນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໂດຍໄວ; ຕິດພັນກັບການສຳຫຼວດກວດຄືນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ພິຈາລະນາຍັງມີແຜນນະໂຍບາຍໃດຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອເປັນເສນາທິການປະຕິບັດໃນປີສຸດທ້າຍຂອງອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ .
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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