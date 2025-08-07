Báo Ảnh Việt Nam

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖັນ​ແຖວ​ປັນ​ຍາ​ຊົນ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ, ນຳໜ້າໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ທີ່ກ້າວໜ້າເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມພົບປະ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມພົບປະກັບຜູ້ແທນ 80 ທ່ານທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ໃນທົ່ວປະເທດເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ປະສົບຜົນສຳເລັດ (19/8/1945-19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ (2/9/1945-2/9/2025) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນທົ່ວປະເທດ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ, ນຳໜ້າໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ ຫວຽດນາມ ທີ່ກ້າວໜ້າເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ. ເມື່ອແບ່ງປັນກັບບັນດາຜູ້ແທນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ສູນກາງພວມຕັ້ງໜ້າກະກຽມເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ກາຍເປັນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຂີດໝາຍ, ນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ຈຸດໃໝ່ອ່ຽມໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ແມ່ນການໂຮມ 3 ເອກະສານສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ລວມມີ ບົດລາຍງານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ບົດລາຍງານວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ເປັນບົດລາຍງານສັງລວມ ດ້ວຍຊື່ທີ່ວ່າ ບົດລາຍງານການເມືອງ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກໍຈະຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການດຳເນີນງານໃຫ້ແກ່ທັງອາຍຸການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມກວ​ດ​ກາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມກວ​ດ​ກາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາ”.
