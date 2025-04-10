ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ວຽກງານ “ຕອບບຸນແທນຄຸນ” ຍາມໃດກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນແຖວໜ້າ
ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານການພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້ານັກຮົບເກົ່າ, ອະດີດຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ທະຫານລາດປ້ອງກັນຕົວຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ຕ້ານຍາດເອົາເອກະລາດຊົນຊາດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄຊຊະນະລະດູບານໃໝ່ປີ 1975 ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດສຳລັບຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີຂອບຂະໜາດແຫ່ງຍຸກສະໄໝ, ລະດົມກຳລັງໃຈດຳເນີນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດໃນທົ່ວໂລກຢ່າງແຮງ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຊາວ ຫວຽດນາມ ລຸ້ນຕ່າງໆໃນທຸກວັນນີ້ ແລະ ພາຍພາກໜ້າ ຍາມໃດກໍຈົດຈຳການເສຍສະຫຼະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ອຸທິດທັງເລືອດເນື້ອເຫື່ອແຮງ, ຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອການຄົງຕົວ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດເມື່ອໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຊົນ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງບັນດາພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກໃນຂະບວນວິວັດທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍຖືວຽກງານ “ຕອບບຸນແທນຄຸນ” ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນແຖວໜ້າ, ລະບົບນະໂຍບາຍກົດໝາຍບຸລິມະສິດຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ນັບມື້ນັບຄົບຊຸດ ແລະ ມີວັດທະນະທຳມະນຸດ.