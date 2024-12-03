Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ລົງພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ພາຍຫຼັງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ XV

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງບັນດາເມືອງ ບາດິ່ງ, ຮາຍບ່າຈິງ, ດົ໊ງດາ, ລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ແລະ ຮັບຟັງບັນດາຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ.
ກອງປະຊຸມພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: Văn Điệp/TTXVN)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທົ່ວພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າອີກເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເດີນທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນ 5 ທະວີບ, ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ມ່ວນຊື່ນກວ່າ, ຜາສຸກກວ່າ; ຕ້ອງສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສັນຕິພາບ, ເປັນເອກະພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດໂລກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ວາງອອກບາງໜ້າທີ່ຮີບດ່ວນ, ເຊັ່ນ: ເພີ່ມທະວີບົດບາດນຳພາ, ກຳອຳນາດ ແລະ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຂອງພັກ; ບູລະນະການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ; ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການເພື່ອພັດທະນາ, ຍູ້ແຮງບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຟຸມເຟືອຍ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້; ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສຶກສາບົດຮຽນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງ ຫວຽດນາມ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກອຳ; ປະຕິບັດບົດບາດຂອງອົງການປະສານງານ ໜູນຊ່ວຍຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top