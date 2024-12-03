ຂ່າວສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຮ່າໂນ້ຍ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV 03/12/2024 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງບັນດາເມືອງ ບາດິ່ງ, ຮາຍບ່າຈິງ, ດົ໊ງດາ, ລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ແລະ ຮັບຟັງບັນດາຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ກອງປະຊຸມພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: Văn Điệp/TTXVN)ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທົ່ວພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າອີກເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເດີນທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນ 5 ທະວີບ, ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ມ່ວນຊື່ນກວ່າ, ຜາສຸກກວ່າ; ຕ້ອງສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສັນຕິພາບ, ເປັນເອກະພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດໂລກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ວາງອອກບາງໜ້າທີ່ຮີບດ່ວນ, ເຊັ່ນ: ເພີ່ມທະວີບົດບາດນຳພາ, ກຳອຳນາດ ແລະ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຂອງພັກ; ບູລະນະການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ; ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການເພື່ອພັດທະນາ, ຍູ້ແຮງບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຟຸມເຟືອຍ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້; ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ… (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)