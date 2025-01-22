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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ລາງວັນ “​ຄ້ອນ​ຕີ​ກ່ຽວຄຳ” ຢັ້ງ​ຢືນ​ບົດ​ບາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​, ປັບ​ປຸງ​ພັກ

ບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນລາງວັນ “ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນການຢັ້ງຢືນບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງສື່ມວນຊົນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງອີກດ້ວຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີມອບລາງວັນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳ” ຄັ້ງທີ IX - ປີ 2024 ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພັກຕະຫຼອດໄປ” ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 3 ກຸມພາ 1930 – 3 ກຸມພາ 2025). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນລາງວັນ “ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນການຢັ້ງຢືນບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງສື່ມວນຊົນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງອີກດ້ວຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປີ 2025 ແມ່ນປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງພື້ນຖານ, ປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການບຸກທະລຸໃນອາຍຸການຕໍ່ໄປ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນຂຽນກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ພັກນັບມື້ນັບປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ທຽບເທົ່າກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະກຳປະຫວັດສາດ ນຳພາປະເທດຊາດ ພັດທະນາໃນສັງກາດໃໝ່. ສື່ມວນຊົນຕ້ອງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງ, ບັນຫາໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ປະເທດຊາດ ເພື່ອສຸມໃສ່ໂຄສະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຈຸດສຸມ”.

        ລາງວັນຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳຄັ້ງທີ IX - ປີ 2024 ໄດ້ຮັບທັງໝົດ 2.544 ຜົນງານໃນສື່ມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ປຸກລະດົມລາງວັນຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳຄັ້ງທີ X - ປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ 47 ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
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