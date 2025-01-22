ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ລາງວັນ “ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳ” ຢັ້ງຢືນບົດບາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງສື່ມວນຊົນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳ” ຄັ້ງທີ IX - ປີ 2024 ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພັກຕະຫຼອດໄປ” ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 3 ກຸມພາ 1930 – 3 ກຸມພາ 2025). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນລາງວັນ “ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນການຢັ້ງຢືນບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງສື່ມວນຊົນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງອີກດ້ວຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປີ 2025 ແມ່ນປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງພື້ນຖານ, ປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການບຸກທະລຸໃນອາຍຸການຕໍ່ໄປ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນຂຽນກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ພັກນັບມື້ນັບປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ທຽບເທົ່າກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະກຳປະຫວັດສາດ ນຳພາປະເທດຊາດ ພັດທະນາໃນສັງກາດໃໝ່. ສື່ມວນຊົນຕ້ອງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງ, ບັນຫາໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ປະເທດຊາດ ເພື່ອສຸມໃສ່ໂຄສະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຈຸດສຸມ”.
ລາງວັນຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳຄັ້ງທີ IX - ປີ 2024 ໄດ້ຮັບທັງໝົດ 2.544 ຜົນງານໃນສື່ມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ປຸກລະດົມລາງວັນຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳຄັ້ງທີ X - ປີ 2025.