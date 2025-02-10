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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ ກອງພັນນ້ອຍ ລູກ​ສອນ​ໄຟ 490, ເຫຼົ່າ​ທັບປຶນ​ໃຫຍ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຢູ່ຫ໋າຍເຢືອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມໂຕເລິມໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກອງພັນນ້ອຍລູກສອນໄຟ 490, ເຫຼົ່າທັບປຶນໃຫຍ່, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມໂຕເລິມ ກ່າວຄຳຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ. (ພາບ: Thống Nhất/TTXVN)

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກອງພັນນ້ອຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງຈິດໃຈສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ. ພິເສດ, ກອມພັນນ້ອຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງພາຍໃນເປັນຢ່າງດີ, ຈິດໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຮັກສາການພົວພັນສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນໄລຍະໃໝ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີກອງພັນນ້ອຍກຳແໜ້ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນລະດັບສູງຂອງໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ຈາກນັ້ນມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕັດສິນໃຈ ແລະ ມານະພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດ ສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຕ້ອງຍາດແຍ່ງທຸກໂອກາດ, ຕ້ອງຍົກສູງຄຸນນະພາບສັງລວມ, ຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມການສູ້ຮົບຂອງເຫຼົ່າທັບປຶນໃຫຍ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຕາມທິດປະຕິວັດກຳລັງຫຼວງ, ສຸດຍອດ, ທັນສະໄໝ, ສ້າງແມ່ທັບນ້ອຍລູກສອນໄຟ 490 ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ປະ​ເທດ​

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ປະ​ເທດ​

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນບັນດາຜົນສຳເລັດດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃນປີຜ່ານມາໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
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