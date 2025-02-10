ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ກອງພັນນ້ອຍ ລູກສອນໄຟ 490, ເຫຼົ່າທັບປຶນໃຫຍ່
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກອງພັນນ້ອຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງຈິດໃຈສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ. ພິເສດ, ກອມພັນນ້ອຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງພາຍໃນເປັນຢ່າງດີ, ຈິດໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຮັກສາການພົວພັນສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນໄລຍະໃໝ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີກອງພັນນ້ອຍກຳແໜ້ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນລະດັບສູງຂອງໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ຈາກນັ້ນມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕັດສິນໃຈ ແລະ ມານະພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດ ສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຕ້ອງຍາດແຍ່ງທຸກໂອກາດ, ຕ້ອງຍົກສູງຄຸນນະພາບສັງລວມ, ຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມການສູ້ຮົບຂອງເຫຼົ່າທັບປຶນໃຫຍ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຕາມທິດປະຕິວັດກຳລັງຫຼວງ, ສຸດຍອດ, ທັນສະໄໝ, ສ້າງແມ່ທັບນ້ອຍລູກສອນໄຟ 490 ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ.