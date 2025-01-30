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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ອ​ວ​ຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ອ​ວຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່​ບັນ​ດາ​ກົມ​ກອງ​ຕຳຫຼວດ ແລະ ກອງ​ທັບ

ປີ 2025, ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການສັບຊ້ອນກົງຈັກ, ສ້າງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນຂອງນະຄອນ; ປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ພາວະວິໄສ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 03 ກຸມພາ 1930 – 03/022025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມັງກອນ ກົງກັບວັນທີ 29 ເດືອນຈຽງ ປີມະໂລງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2025, ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການສັບຊ້ອນກົງຈັກ, ສ້າງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນຂອງນະຄອນ; ປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ພາວະວິໄສ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບປ້ອງກັນອາກາດ (ພາບ: TTXVN)

 ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປລະດົມກຳລັງໃຈ, ກວດກາວຽກງານປະຈຳການ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ ແລະ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບພວມປະຈຳການຢູ່ສູນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ສູນປັນຊາການ, ເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບປ້ອງກັນອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້.
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