ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ອວຍພອນປີໃໝ່ບັນດາກົມກອງຕຳຫຼວດ ແລະ ກອງທັບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 03 ກຸມພາ 1930 – 03/022025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມັງກອນ ກົງກັບວັນທີ 29 ເດືອນຈຽງ ປີມະໂລງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2025, ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການສັບຊ້ອນກົງຈັກ, ສ້າງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນຂອງນະຄອນ; ປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ພາວະວິໄສ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປລະດົມກຳລັງໃຈ, ກວດກາວຽກງານປະຈຳການ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ ແລະ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບພວມປະຈຳການຢູ່ສູນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ສູນປັນຊາການ, ເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບປ້ອງກັນອາກາດ.