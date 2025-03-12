ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າ ສິງກະໂປ
ໃນຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິເລິມ, ທີ່ປຶກສາບໍລິສັດ Shangri – La Healthcare Invesment, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ Shangri – La Healthcare Invesment ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າບັນດາໂຄງການທີ່ພວມປະຕິບັດ, ສືບຕໍ່ລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຮ່ວມເດີນທາງກັບນັກລົງທຶນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ.
ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Lim Boon Heng, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Temasek, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮຽກຮ້ອງມີເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງຈາກຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາກອງທຶນລົງທຶນ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດານັກລົງທຶນ ສິງກະໂປ. ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດກໍສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ປາດຖະໜາມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມລະບົບນິເວດດັ່ງກ່າວ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາບໍລິຫານ SembCorp; ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມອະສັງຫາລິມະຊັບ Keppel; ປະທານອົງການການເງິນ CMIA Capital Partners.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງສາຍການບິນໂດຍກົງ ສິງກະໂປ - ຝຸກວັກ (ກຽນຢາງ) ຂອງບໍລິສັດການບິນ Vietjet ແລະ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຊ່ວຍເຫຼືອຊື້ເຄື່ອງບິນມີມູນຄ່າ 300 ລ້ານ USD ລະຫວ່າງ Vietjet ແລະ Carlyle Aviation Partners.