Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່: “ເວ​ລາ​ຍິ່ງ​ຜ່ານ​ໄປ ຍິ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 1945 ແລະ ການ​ສະ​ຖະ​ກະ​ນາປະ​ເທດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ”

ທີ່ການໂອ້ລົມຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບບັນດາຜູ້ແທນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນການເສຍສະຫຼະ ຂອງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: Thống Nhất/TTXVN)

“ເວລາຍິ່ງຜ່ານໄປ ຍິ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ 1945 ແລະ ການສະຖະກະນາປະເທດ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ”. ນີ້ແມ່ນການເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມໃນການພົບປະກັບບັນດາພະນັກງານ ນັກປະຕິວັດ, ອະວຸໂສກ່ອນການລູກຮື້ຂຶ້ນ, ແມ່ຫວຽດນາມວິລະຊົນ, ນາຍທະຫານ, ວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ໃນກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ການໂອ້ລົມຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບບັນດາຜູ້ແທນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນການເສຍສະຫຼະ ຂອງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍ່ຖືວ່າ ໃນຍຸກສັນຕິພາບປັດຈຸບັນ, ບັນດາຜູ້ແທນເຖິງວ່າພັກກິນເບ້ຍບຳນານແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນທາດ ທະຫານລຸງໂຮ່, ຍັງມີລັກສະນະ ສູ້ຮົບຢ່າງເດັດດ່ຽວ ເອົາຊະນະຢ່າງເດັດຂາດ , ເປັນບ່ອນອີ່ງຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບບັນດາຄຳເຫັນປະກອບທີ່ສຸດໃຈຂອງບັນດາຜູ້ແທນຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ທ່ານຢັ້ງຢືນພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ເພື່ອສ້າງກຳລັງພາຍໃນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ນຳຫວຽດນາມນັບມື້ນັບພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ໄທ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຊາຍ​ແດນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ສິງ​ຫາ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ໄທ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຊາຍ​ແດນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ສິງ​ຫາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ Tea Seiha ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ໄທຈະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ທີ່ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ກຳປູເຈຍ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top