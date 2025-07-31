ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່: “ເວລາຍິ່ງຜ່ານໄປ ຍິ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ 1945 ແລະ ການສະຖະກະນາປະເທດ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ”
“ເວລາຍິ່ງຜ່ານໄປ ຍິ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ 1945 ແລະ ການສະຖະກະນາປະເທດ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ”. ນີ້ແມ່ນການເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມໃນການພົບປະກັບບັນດາພະນັກງານ ນັກປະຕິວັດ, ອະວຸໂສກ່ອນການລູກຮື້ຂຶ້ນ, ແມ່ຫວຽດນາມວິລະຊົນ, ນາຍທະຫານ, ວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ໃນກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທີ່ການໂອ້ລົມຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບບັນດາຜູ້ແທນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນການເສຍສະຫຼະ ຂອງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍ່ຖືວ່າ ໃນຍຸກສັນຕິພາບປັດຈຸບັນ, ບັນດາຜູ້ແທນເຖິງວ່າພັກກິນເບ້ຍບຳນານແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນທາດ ທະຫານລຸງໂຮ່, ຍັງມີລັກສະນະ ສູ້ຮົບຢ່າງເດັດດ່ຽວ ເອົາຊະນະຢ່າງເດັດຂາດ , ເປັນບ່ອນອີ່ງຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບບັນດາຄຳເຫັນປະກອບທີ່ສຸດໃຈຂອງບັນດາຜູ້ແທນຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ທ່ານຢັ້ງຢືນພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ເພື່ອສ້າງກຳລັງພາຍໃນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ນຳຫວຽດນາມນັບມື້ນັບພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ.