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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ: ສູ້​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ປີ 2023 ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນການລະອຽດໃຫ້ປີ 2023 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍໜ້າທີ່ຂອງປີ 2023 ຢ່າງມີໄຊ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມຂອງຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ຕີລາຄາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 19 ຂອງຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີແມວ 2023; ຊີ້ນຳບາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງສູນກາງ, ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ມີພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປີ 2022 ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດເຕີບໂຕ 8,02%, ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວໃຫຍ່. ບັນດາໂຄງການຄື ທາງຄົມມະນາຄົມ, ໂຄງການທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ບັນລຸໝາກຜົນລະອຽດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລາຄາຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດກໍເປັນປົກກະຕິພໍສົມຄວນ, ສິນຄ້າຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຂອງສັງຄົມກໍມີຄວາມສະດວກພໍສົມຄວນ. ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ກໍມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມວັດທະນະທຳທົ່ວປະເທດ ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການໃນທົ່ວປະເທດລ້ວນແຕ່ມີການຫັນປ່ຽນກ່ຽວກັບສະຕິຄວາມຮັບຮູ້”.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນການລະອຽດໃຫ້ປີ 2023 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍໜ້າທີ່ຂອງປີ 2023 ຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 350 ຕື້ດົ່ງ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 350 ຕື້ດົ່ງ

ທ້າຍປີ 2022, ເຖິງວ່າ, ວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ຍັງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດ.
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