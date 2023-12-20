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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝຸ​ຈ້ອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຕຳຫຼວດ​ສູນ​ກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຈິດໃຈເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນໂດຍຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ບັນລຸໄດ້ໃນປີ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕີລາຄາໝາກຜົນ, ສຳຫຼວດກວດກາຄືນການຊີ້ນຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໃນປີນີ້, ວາງອອກທິດທາງ, ໜ້າທີ່ປີ 2024. ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຕີລາຄາວ່າ ປີນີ້, ຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ ໄດ້ຊີ້ນຳປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮັກສາທ່າເປັນເຈົ້າການຍຸດທະສາດ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຈິດໃຈເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນໂດຍຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ບັນລຸໄດ້ໃນປີ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ມີລະບົບ, ເປັນເສນາທິການກັບລັດ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນການຕ່າງປະເທດ ຂອງປະເທດຊາດ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມ​ະ​ນາ​ທິດ​ສະ​ດີ ຄັ້ງ​ທີ X ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ອັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມ​ະ​ນາ​ທິດ​ສະ​ດີ ຄັ້ງ​ທີ X ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ໃນໄລຍະເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ.
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