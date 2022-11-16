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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ G20 ຮ່ວມ​ມື​ກັນເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ G20 ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຈຳກັດສະພາບອຸ່ນຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ G20 ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຈຳກັດສະພາບອຸ່ນຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ.

  ທຸງຊາດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ G20 (ພາບ: POS-KUPANG.COM/TTXVN)  

ວັນທີ 14 ພະຈິກ, ກ່າວຄຳເຫັນກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ຢູ່ບາລີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ G20 ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຈຳກັດສະພາບອຸ່ນຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານ Antonio Guterres ຖືວ່າສຽງເວົ້າ ຂອງບັນດາການນຳ G20 ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາມັກຄີເພື່ອການປົກປັກຮັກສາດິນຟ້າອາກາດ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມເລັ່ງທວງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາການສະໜອງການເງິນ, ຊ່ວຍດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ແກ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ຍູ້ໄວວິວັດການຫັນປ່ຽນໄປຍັງບັນດາແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່, ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການຈຳກັດສະພາບໜ່ວຍໂລກອຸ່ນຂຶ້ນໃຫ້ຢູ່ລະດັບ 1,5 ອົງສາC.

ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຖືວ່າ ຄວນມີການກະທຳຮີບດ່ວນເພື່ອສະກັດກັ້ນໄພອຶດຫິວທີ່ພວມເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນໂລກ. ຕາມທ່ານ Antonio Guterres ແລ້ວ, ເລື່ອງກຳນົດເວລາຂໍ້ຕົກລົງລິເລີ່ມທັນຍາຫານທະເລດຳ ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ເພື່ອສືບຕໍ່ສົ່ງອອກທັນຍາຫານ ຂອງຢູແກຼນກໍ່ຄືປຸຍຂອງ ລັດເຊຍ ອອກໄປຍັງຕະຫຼາດໂລກແມ່ນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Oregon, ປະເທດ ອາເມລິກາ

ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Oregon, ປະເທດ ອາເມລິກາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ການສຶກສາ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດ Oregon.
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