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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຕິ​ຮູບ ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ​ເງິນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເໜືອກ່ວາສິ່ງໃດໝົດ, ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການມີໜ້າຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ໃນທົ່ວລະບົບການເງິນສາກົນ ແລະ ໃນທຸກໆການຕັດສິນໃຈ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນໃນວັນທີ 15 ເມສາ ຢູ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂັ້ນສູງ ຫົວເລື່ອງສະເພາະ ກ່ຽວກັບການໜິສິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການໜິສິນ ຕະຫຼອດຮອດການເປີດກວ້າງການກູ້ຢຶມດ້ວຍສະກູນເງິນພາຍໃນປະເທດ, ການພັດທະນາບັນດາເຄື່ອງມືໜິສິນໃໝ່ ແລະ ວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບໃໝ່ໂດຍໄວກ່ວາເກົ່າ, ມີຄວາມຍຸຕິທຳກ່ວາເກົ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາບັນດາວິທີການໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດມີໂອກາດໄດ້ກູ້ຢຶມເງິນ ໃນຈຸດເວລາຈຳເປັນ.

ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືສ້າງຂີດໝາຍເລີ່ມຕົ້ນສັບປະດາ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນະຄອນ ນິວຢອກ (ປະເທດ ອາເມລິກາ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເໜືອກ່ວາສິ່ງໃດໝົດ, ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການມີໜ້າຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ໃນທົ່ວລະບົບການເງິນສາກົນ ແລະ ໃນທຸກໆການຕັດສິນໃຈ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ທ່ານ Antonio Guterres ກໍ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດການຫັນເງິນກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພວມພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ທີ່ມີມູນຄ່າ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 500 ຕື້ USD ຕໍ່ປີ ເພື່ອອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ໂດຍແມ່ນສິ່ງທີ່ບັນດາການນຳໂລກ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ SDG ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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