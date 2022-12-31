ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງສັນຕິພາບໃນສານປີໃໝ່ 2023
ໃນຄຼິບວີດີໂອ ສານປີໃໝ່, ທ່ານ Antonio Guterres ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີ 2023, ໂລກ ຕ້ອງຖືສັນຕິພາບເປັນໃຈກາງ ໃນທຸກຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳຂອງຕົ. ໂດຍມີສັນຕິພາບເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຜ່ານການເຈລະຈາເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນ. ສັນຕິພາບກັບທຳມະຊາດ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດ, ເພື່ອສ້າງໂລກຍືນຍົງກ່ວາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ສັນຕິພາບແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນທຸກຄອບຄົວແລະ ໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ. ປັດຈຸບັນ, ຍັງມີສະພາບການປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດຄື ຢູແກຼນ, ອາບການິດສະຖານ, ສ.ກົງໂກ… ຕ້ອງປະລະເຮືອນຊານເພື່ອຊອກຫາຊີວິດທີ່ດີງາມກ່ວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມເພື່ອ ປີ 2023 ກາຍເປັນປີ ຟື້ນຟູສັນຕິພາບໃຫ້ທຸກຄົນ, ທຸກຄອບຄົວ ແລະ ທົ່ວໂລກ”.