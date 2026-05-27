ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ຮ່າໂນ້ຍຕ້ອງນຳໜ້າໃນການສ້າງຮູບແບບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕົວເມືອງທັນສະໄໝ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນການພັກກອມມູນິດ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກວດກາເລກ 10 ຂອງກົມການເມືອງ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານໝາກຜົນການກວດກາຄັ້ງທີ 2 ຂອງກົມການເມືອງ ຕໍ່ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຮ່າໂນ້ຍຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃໝ່, ວິທີເຮັດໃໝ່, ສືບຕໍ່ບູລະນະຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສອງຂັ້ນໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງອຳນາດການປົກຄອງໃກ້ຊິດປະຊາຊົນກວ່າ, ໄວກວ່າ, ໂປ່ງໃສກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງຮ່າໂນ້ຍຕ້ອງນຳໜ້າໃນການສ້າງຮູບແບບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ, ຫັນເປັນຂໍ້ມູນ, ບໍລິຫານດີຈີຕອນ, ນະຄອນຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານຂັ້ນຮາກຖານ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 126 ຕາແສງ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຮ່າໂນ້ຍຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນ, ນຳນະຄອນກາຍເປັນມະຫາຕົວເມືອງຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສີຂຽວ, ອັດສະລິຍະ, ເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ. ພ້ອມກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ນະຄອນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບປະຊາຊົນ, ລົງທຶນດ້ານເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຕ່ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຍັງຈຳກັດຢູ່.