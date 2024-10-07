Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການມອບ​ລາງວັນ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຝ​ລັ່ງ​ໂກ​ໂຟ​ນີ​ດີ​ເດັ່ນ

ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລາຍການຂອງອົງການຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການພັດທະນາຂອງອົງການຝລັ່ງໂກໂຟນີ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ປາຣີ (ຝລັ່ງ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ (FFA) ມອບລາງວັນວິສາຫະກິດຝລັ່ງໂກໂຟນີ ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບໍລິສັດ FPT ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດ Made For A Woman, Madagascar.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລາຍການຂອງອົງການຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການພັດທະນາຂອງອົງການຝລັ່ງໂກໂຟນີ.

ອວຍພອນບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງລາງວັນເວທີປາໄສດຳເນີນທຸລະກິດຝລັ່ງໂກໂຟນີ ແລະ 2 ວິສາຫະກິດໄດ້ຮັບລາງວັນຄັ້ງນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງບັນດາວິສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບລາງວັນປີນີ້ ນັ້ນແມ່ນ ການເຊີດຊູຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ເຊີດຊູຄວາມງາມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເລື່ອງ ວິສາຫະກິດ FPT ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນປີ້ນີ້ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫວຽດນາມ ໃນປະຊາຄົມ ຝລັ່ງໂກຟີນີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກາ​ນີ​ຮ່ວມ​ມື​ພ້ອມ​ກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກາ​ນີ​ຮ່ວມ​ມື​ພ້ອມ​ກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ແລະ ບັນດາການກຳນົດທິດການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top