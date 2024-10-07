ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການມອບລາງວັນວິສາຫະກິດຝລັ່ງໂກໂຟນີດີເດັ່ນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ປາຣີ (ຝລັ່ງ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ (FFA) ມອບລາງວັນວິສາຫະກິດຝລັ່ງໂກໂຟນີ ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບໍລິສັດ FPT ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດ Made For A Woman, Madagascar.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລາຍການຂອງອົງການຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການພັດທະນາຂອງອົງການຝລັ່ງໂກໂຟນີ.
ອວຍພອນບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງລາງວັນເວທີປາໄສດຳເນີນທຸລະກິດຝລັ່ງໂກໂຟນີ ແລະ 2 ວິສາຫະກິດໄດ້ຮັບລາງວັນຄັ້ງນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງບັນດາວິສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບລາງວັນປີນີ້ ນັ້ນແມ່ນ ການເຊີດຊູຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ເຊີດຊູຄວາມງາມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເລື່ອງ ວິສາຫະກິດ FPT ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນປີ້ນີ້ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫວຽດນາມ ໃນປະຊາຄົມ ຝລັ່ງໂກຟີນີ.