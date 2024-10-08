Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ສະ​ຫຼອງ​ປ້າຍ​ທີ່​ລະ​ນຶກ​ໃສ່ຊື່​ປະ​ທານ​ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່​ນະ​ຄອນ Sainte-Adresse, ຝ​ລັ່ງ

ໃນຂອບເຂດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19 ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ຝລັ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ວັນທີ 06 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນ Sainte Adresse ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດປ້າຍທີ່ລະນຶກທີ່ໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ບັນດາຜູ້ແທນຖ່າຍຮູບໃນພິທີເປີດປ້າຍທີ່ລະນຶກທີ່ໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.(ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຕົກລົງຂອງອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ Sainte-Adresse ເມື່ອຖືເອົາປ້າຍທີ່ລະນຶກນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມໍລະດົກທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກນະຄອນ ແລະ ຝາກຄຳຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງປະຊາຊົນ ຝລັ່ງ ທີ່ຍາມໃດກໍມານະພະຍາຍາມຮັກສາບັນດາສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດທີ່ເປັນຂີດໝາຍຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນວິວັດການເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ. ເລື່ອງເປີດປ້າຍນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພະຍານຫຼັກຖານຜູກມັດສາຍພົວພັນປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ.

“ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຊຸມວັນເດືອນປີຢູ່ ຝລັ່ງ ໃນວິວັດການຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດນັ້ນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ກໍຄືຊາດ ຫວຽດນາມ ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ ຝລັ່ງ ຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອພ້ອມກັນແບ່ງປັນບັນດາຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ເສລີພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ, ພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຕ້ານຄືນແອກກົດຂີ່ຂູດຮີດໃນໂລກ.”

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ Le Havre ຂອງ ຝລັ່ງ Édouard Philippe (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ Le Havre ຂອງ ຝລັ່ງ Édouard Philippe.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເລຂາທິການທົ່ວປະເທດພັກກອມມູນິດຝະລັ່ງ

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເລຂາທິການທົ່ວປະເທດພັກກອມມູນິດຝະລັ່ງ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ຝຣັ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ (ຝະລັ່ງ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການທົ່ວປະເທດ ພັກກອມມູນິດ ຝະລັ່ງ Fabien Roussel ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ. ຂອງພັກກອມມູນິດຝຣັ່ງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສັງກັດພັກຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາສູງຝຣັ່ງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top