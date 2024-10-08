ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງປ້າຍທີ່ລະນຶກໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ນະຄອນ Sainte-Adresse, ຝລັ່ງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຕົກລົງຂອງອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ Sainte-Adresse ເມື່ອຖືເອົາປ້າຍທີ່ລະນຶກນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມໍລະດົກທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກນະຄອນ ແລະ ຝາກຄຳຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງປະຊາຊົນ ຝລັ່ງ ທີ່ຍາມໃດກໍມານະພະຍາຍາມຮັກສາບັນດາສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດທີ່ເປັນຂີດໝາຍຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນວິວັດການເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ. ເລື່ອງເປີດປ້າຍນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພະຍານຫຼັກຖານຜູກມັດສາຍພົວພັນປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ.
“ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຊຸມວັນເດືອນປີຢູ່ ຝລັ່ງ ໃນວິວັດການຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດນັ້ນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ກໍຄືຊາດ ຫວຽດນາມ ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ ຝລັ່ງ ຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອພ້ອມກັນແບ່ງປັນບັນດາຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ເສລີພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ, ພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຕ້ານຄືນແອກກົດຂີ່ຂູດຮີດໃນໂລກ.”
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ Le Havre ຂອງ ຝລັ່ງ Édouard Philippe.