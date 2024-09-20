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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ນັບແຕ່ວັນທີ 21 – 27 ກັນຍາ 2024, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ອອກວັນທີ 19 ກັນຍາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ວັນທີ 21 – 27 ກັນຍາ 2024, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກໍເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ທາງລັດຖະກິດຢູ່ ກູບາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາຜູ້ທີໜຶ່ງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ກູບາ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສ. ກູບາ Miguel Diaz Canel Bermudez.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ໝາຍ​ແຕ່​ກີ້ແຕ່​ກ່ອນ​ຂອງວັນ​ບຸນ​ໄຫວ້​ພະ​ຈັນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຄວາມ​ໝາຍ​ແຕ່​ກີ້ແຕ່​ກ່ອນ​ຂອງວັນ​ບຸນ​ໄຫວ້​ພະ​ຈັນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນກໍ່ແມ່ນຮີດຄອງປະເພນີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະວົງຄະນະຍາດຂອງຊາວຫວຽດນາມ. ເພື່ອປູກຝັງໄຖຄາດ, ຄົງຕົວ ແລະ ພັດທະນາຊາວກະສິກອນ ເຂດນາທາມຕ້ອງມີຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບກຳລັງຄວາມສາມາດ, ກຳລັງແຮງຂອງວົງຄະນະຍາດ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງລັກສະນະສາມັກຄີຜູກພັນ, ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງໃນວົງຄະນະຍາດ…ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
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