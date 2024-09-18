Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ກາຍ​ເປັນ​ຕົວ​ແບບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີ ແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງສະຖາບັນ (9/1949 – 9/2024).
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ສຳມະນາກອນຂອງໂຮງຮຽນຈົ່ງປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານຢ່າງແຮງ; ຖືການຍົກສູງຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມືອງ, ຫຼັກໝັ້ນດ້ານແນວຄິດ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມສາມາດຊີ້ນຳນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ສຳມະນາກອນ; ທິດສະດີຕ້ອງຕິດພັນກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ. ພ້ອມທັງ, ເປັນເຈົ້າການໃກ້ຊິດຕິດແທດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນການນຳ, ຄຸ້ມຄອງໃນມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງພັກສະບັບຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງ, ສຶກສາໃຫ້ເໝາະສົມ; ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງການຮຽນທິດສະດີ, ການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກຳຕົວຈິງກັບການປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ; ສ້າງມີວິໄສທັດ, ຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ, ແບບວິທີ, ທັກສະການນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ອົງການສຳນັກງານ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ Donald Trump ຖິ້ມໂທດໃຫ້ຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານຖືກລອບສັງຫານ

ທ່ານ Donald Trump ຖິ້ມໂທດໃຫ້ຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານຖືກລອບສັງຫານ

ຕາມທ່ານແລ້ວ, ບັນດາການອອກສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຖືທ່ານແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ພື້ນຖານປະຊາທິປະໄຕ ອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top