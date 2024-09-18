ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ສ້າງສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ກາຍເປັນຕົວແບບກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ສຳມະນາກອນຂອງໂຮງຮຽນຈົ່ງປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານຢ່າງແຮງ; ຖືການຍົກສູງຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມືອງ, ຫຼັກໝັ້ນດ້ານແນວຄິດ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມສາມາດຊີ້ນຳນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ສຳມະນາກອນ; ທິດສະດີຕ້ອງຕິດພັນກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ. ພ້ອມທັງ, ເປັນເຈົ້າການໃກ້ຊິດຕິດແທດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນການນຳ, ຄຸ້ມຄອງໃນມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງພັກສະບັບຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງ, ສຶກສາໃຫ້ເໝາະສົມ; ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງການຮຽນທິດສະດີ, ການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກຳຕົວຈິງກັບການປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ; ສ້າງມີວິໄສທັດ, ຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ, ແບບວິທີ, ທັກສະການນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ອົງການສຳນັກງານ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະເທດຊາດ.