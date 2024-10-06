ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າປັນຍາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຂຶ້ນກັບປະຊາຄົມທີ່ນຳໃຊ້ພາສາຝລັ່ງ
ໃນການພົບປະ, ບັນດາປັນຍາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ສະເໜີບັນດາຄຳເຫັນ ແລະ ເຈາະຈີ້ມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຄື ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີ, ປັນຍາຊົນ; ສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາ; ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ໃນການພັດທະນາ ອິນເຕີເນັດ ຊັບພະສິ່ງ (IoT) ເພື່ອສ້າງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ; ຜົນປະໂຫຍດຂອງການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ Blockchain ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຢັ່ັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງຖັນແຖວປັນຍາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ລ້ຳຄ່າ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດໃນປະຊາຄົມທີ່ນຳໃຊ້ພາສາຝລັ່ງ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ບັນດາຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.