Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ Guinea – Bissau

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມສາກົນ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ Guinea – Bissau Umaro Sissoco Embalo ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຢ່າງສົມກຽດ ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເປັນປະທາເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ Guinea – Bissau Umaro Sissoco Embalo 

ກ່າວຄຳເຫັນເປີດງານລ້ຽງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Umaro Sissoco Embalo, ຜ່ານນັ້ນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາກຳນົດທິດສຳຄັນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃຫ້ຄົບຊຸດ, ພ້ອມທັງລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳອັນສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນປະມຸກລັດຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ຈະເປີດສັງກາດໃໝ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ  Guinea – Bissau, ຕອບສະໜອງຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕອບກັບ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Umaro Sissoco Embalo ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ມີບົດບາດສຳຄັນເປັນພິເສດໃນຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳຂອງປະຊາຊົນ ອາຟະລິກາ, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ໝາກຜົນການສົນທະນາຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຫັນເປັນລະອຽດຜ່ານບັນດາກົນໄກຊຸກຍູ້ແລກປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Umaro Sissoco Embalo ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄປລົງທຶນຢູ່ Guinea – Bissau ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ທ່ານ Umaro Sissoco Embalo ປະທານາທິບໍດີສາທາລະນະລັດ Guinea-Bissau

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກັນຍາ, ຢູ່ສໍານັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການພົບປະກັບທ່ານ Umaro Sissoco Embalo ປະທານາທິບໍດີສາທາລະນະລັດ Guinea-Bissau

ທີ່ການພົບປະ, ເມື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາທິດທາງ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການນຳສອງ 2 ທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສົມທົບກັນພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືບົນຈິດໃຈ “ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ຈິງໃຈ, ສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ”; ກຳນົດ 03 ບຸລິມະສິດໃນການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີການ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົວພັນທຸກຂັ້ນ; ປະສານສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນ Guinea-Bissau ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສະຫະພາບອາຟຼິກາ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດບັນດາປະເທດອາຟຼິກາຕາເວັນຕົກ (ECOWAS), ແລະ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນຂົວຕໍ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Guinea-Bissau ກັບ ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ແລະບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນ​າມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Choi Young Sam ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ຫັນເນື້ອໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເປັນລະອຽດ, ກໍຄືສຳຫຼວດກວດຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜ່ານມາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top