ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Vatican
ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມຄືບໜ້າທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ວາຕີກັງ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າສຳນັກ ວາຕີກັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສຳນັກ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນປີນີ້. ການນຳສອງທ່ານກໍຖືວ່າ ການຮັກສາແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ກົນໄກໂຮມປະຊຸມ ກຸ່ມວຽກງານປະສົມ ຫວຽດນາມ - ວາຕີກັງ ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນິວຢອກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບກຸ່ມນັກປັນຍາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ລຸ້ນຕ່າງໆທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນ Houston, ລັດ Texas (ອາເມລິກາ). ໃນການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາໃຫ້ ບັນດານັກປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ຈົ່ງສາມັກຄີ, ຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ພັດທະນາ, ມຸ່ງໄປເຖິງສັງກາດໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Brendan Nelson, ປະທານ Boeing ທົ່ວໂລກ, ກຸ່ມບໍລິສັດການບິນໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ພົບປະ, ແລກປ່ຽນກັບການນຳພັກຄອມມູນິດ, ອົງການຊ້າຍຈັດ ແລະ ເພື່ອນມິດ ອາເມລິກາ ຢູ່ ນິວຢອກ.