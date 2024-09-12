ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພົບປະກັບນັກຮົບເກົ່າ, ອະດີດທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ, ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດໄດ້ພົບປະກັບນັກຮົບເກົ່າ, ອະດີດທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ, ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ແລະ ໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ໂດຍມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ- ລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກ ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນ, ແມ່ນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າລວມຂອງສອງຊາດ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກ 4 ນ້ຳໃຈນັ້ນແມ່ນ: “ນ້ຳໃຈສະຫາຍ, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ນ້ຳໃຈອ້າຍນ້ອງ ແລະ ນ້ຳໃຈເພື່ອນມິດ.”
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນທຸກສະໜາມຮົບຢູ່ລາວ ລ້ວນແຕ່ມີຮ່ອງຮອຍຂອງນັກຮົບລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ; ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳບັນດາຮູບພາບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ ໃນປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບບັນດານັກຮົບຂອງສອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ເພື່ອນຳເອົາເອກະລາດ, ເສລີພາບມາໃຫ້ຊົນຊາດ ແລະ ຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູມສຸກມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.